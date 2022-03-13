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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي : ما يحدث للأندية يؤثر على المنتخب

صدى البلد

قال الناقد الرياضي الدكتور طارق الادور، إنه لا صوت يعلوا فوق صوت المنتخب المصري، وجميع الأحداث الخاصة بالأندية تؤثر على المنتخب .
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة cbc، ان الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا  بلا معني بالنسبة لنادي الزمالك ، وستكون في غاية الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي باللعب أمام نادي المريخ السوداني ولا بديل  الفوز بهذه المباراة التي تسبق مباراة منتخب مصر والسنغال مباشرة .
 

وأوضح أنه بالنسبة للحالة البدنية للاعبين من المستحيل أن يستقيم الموسم بوضع ٣٤ اسبوعا بالدوري واكتمال مسابقات أفريقيا والارتباط ببطولات المنتخب المصري .

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