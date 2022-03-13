ناقد رياضي : ما يحدث للأندية يؤثر على المنتخب

قال الناقد الرياضي الدكتور طارق الادور، إنه لا صوت يعلوا فوق صوت المنتخب المصري، وجميع الأحداث الخاصة بالأندية تؤثر على المنتخب .



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة cbc، ان الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا بلا معني بالنسبة لنادي الزمالك ، وستكون في غاية الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي باللعب أمام نادي المريخ السوداني ولا بديل الفوز بهذه المباراة التي تسبق مباراة منتخب مصر والسنغال مباشرة .



وأوضح أنه بالنسبة للحالة البدنية للاعبين من المستحيل أن يستقيم الموسم بوضع ٣٤ اسبوعا بالدوري واكتمال مسابقات أفريقيا والارتباط ببطولات المنتخب المصري .