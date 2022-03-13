منح كتابة.."فصلة" تفتح باب استقبال الأعمال الأدبية

أعلنت دار فصلة للنشر و التوزيع عن بدء استقبال الأعمال الأدبية الجديدة وتخصيص منح للكتاب و ذلك عبر حساب الدار الرسمي على فيسبوك.

وذكرت الدار:"بعد الحرب العالمية الثانية، اجتاح العالم أجمع حالة من الإحباط الشديد، وحسب التقارير كانت هنالك أوامر مباشرة لـ “هوليود” بالتركيز على ما يعرف بالـ Happy Ending.

نهج هوليود ساهم في تخطي متابعي أفلامها على مستوى العالم لإرهاق الحرب، وتجاوز روائح الموت المحيطة بهم.

ووسط أحداث دولية مضطربة ، قررت ” فاصلة للنشر” أن تتبنى نهجاً جديداً، يسعى لتجاوز أزمات الواقع، وفي الوقت نفسه يحترم عقول قرائها، ويخطو معهم إلى عالم وفكر جديدين، عبر جهد أكبر سيُبذل على الأعمال والكتب المقدمة من خلالنا.

وعليه قررنا تغيير آلية استقبالنا للأعمال، لتتم عبر” منح كتابة” تُمنح للمبدعين بناء على تقييمهم بواسطة لجنة متخصصة، بعدها يشارك الفائزون بالمنحة في ورش كتابة تحت إشراف كُتّاب مختصين، تبدأ من مرحلة وضع الفكرة وحتى الإنتهاء من كتابة العمل بشكل كامل.

إذاً، هل تود مشاركتنا الرحلة؟ إذا كنت متحمسا أرسل لنا بياناتك الآن، وسنبعث لك مخطوطة بها مجموعة من الأفكار، تكتب بها مُعالجة أوّلية من عشر صفحات، يتم تقييمها واختيار الكُتّاب الفائزين بالمنحة المقدمة من خلالنا، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التالية:

1- تُستقبل الطلبات في موعد أقصاه 31 مارس 2022، ويُعلن عن الفائزين بحد أقصي يوم 18 إبريل.

2 – تتحمل” فاصلة للنشر” جميع التكاليف الخاصة بالكتب ولا يتحمل الكُتاب أية أعباء مادية، تتعلق بنشر أعمالهم أو ورش الكتابة التي تسبقها.

3 – يشترط أن لا يقل عمر المتقدم للمنحة عن 21 عامًا.

4 – تُقبل القصص المكتوبة بالفصحى فقط.

– ترسل البيانات من خلال :-

http://shorturl.at/hwRZ9