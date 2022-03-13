نقل 154 أسرة جديدة من عشوائيات مصر القديمة لمدينة الخيالة

أعلنت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم أنه تم إخلاء وإزالة ٦ عقارات بإجمالي ٢٨ أسرة مستحقة جديدة ضمن الإزالة الجارية بمناطق السكروالليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بحى مصر القديمة.



يأتي ذلك تنفيذا للخطة الإستراتيجية التى وضعتها الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة التى تمثل خطورة على حياة المواطن و لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة وامنة بمجتمع راقى ومتحضر.

وارتفع عدد العقارات التي تم هدمها جزئيا حتى الان ٤٧ عقار من اجمالي ٥٢٠ عقار واخلاء ١٥٤ اسرة مستحقة من اجمالي ١٦٦٠ اسرة تمهيدا لازالة العقارات بشكل كلي ونقل المستحقين لوحداتهم الجديدة المجهزة بمشروع كومباوند الخيالة بحي البساتين .

ونوهت الى خروج اهالينا من قاطنى هذه المناطق غير الآمنة التى كانت تمثل خطورة على حياتهم إلى اشراقة امل تبشر بتحقيق احلامهم والتمتع بحياة كريمة متوفر بها جميع الخدمات التى كان من الصعب حصولهم عليها فى السابق فأصبح البديل اكثر من رائع من خلال تجمع سكني بمشروع " الخيالة " والذى يصل حجم ما يوفره هذا المشروع ٢٢٦٨ وحدة سكنية من خلال ٤٢ عمارة تشمل كل عمارة ارضي و٩ ادوار وعدد ٢ اسانسير كما تشمل المدينة مركز شباب ووحدة اسعاف وقسم شرطة و مدرسة وحدائق مفتوحة وغيرها من الخدمات المقدمة بشكل حضارى .

يأتى هذا تاكيدا على ان الدولة تقدم كل ما يساهم في تحقيق أهدافها فى تقدم حياة راقية و خدمات مقدمة بشكل حضارى لاهالينا في المناطق الغير آمنة، وجار تنفيذ أعمال الإزالة بجهود رجال المنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة و طبقا لتعليمات محافظ القاهرة .

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