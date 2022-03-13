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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شاهد.. تونسي يصنع سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

صدى البلد

عرضت فضائية “ يورونيوز” تقريرًا عن تونسي من مدينة صفاقس يصنع سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية .

صمم المهندس التونسي أبوبكر سيالة، سيارة كهربائية بثلاث عجلات تعمل بالطاقة الشمسية، على أمل أن تكون هذه الخطوة بداية لإنتاج ضخم لوسيلة نقل بديلة صديقة للبيئة وموفرة بالنسبة لسكان المدينة.

ونجح أبو بكر سيالة، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الناشئة التونسية الألمانية "باكو موتورز" خلال جائحة كورونا، في إنتاج نموذج مخصص لخدمات التوصيل والنقل داخل المدن.

وقال المهندس التونسي، ابن مدينة صفاقس، "الفكرة بدأت في فترة كوفيد، أنا وابني إبراهيم نتجول دائما بالدراجات، وفي الكثير من الأوقات يتعب بسبب المرتفعات فقال لي لماذا لا نغير الدراجة إلى دراجة كهربائية؟.. وعندما قمنا بتغييرها اكتشفت أنها ليست بالعملية الصعبة، لذلك قلنا لماذا لا نغير السيارات من الوقود إلى الكهرباء؟ ثم قررنا أن نصنع سيارة كهربائية من الصفر، وهناك بدأ الحلم".

وبالتعاون مع فريق من المهندسين التونسيين، وبتكلفة بسيطة جداً، صممت شركة "باكو موتورز" أول سيارة تونسية تعمل بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية. 

 

 

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