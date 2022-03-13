ندوة بالعريش  لتصحيح  المفاهيم  الخاطئة عن  تنظيم الأسرة

نفذ مجمع إعلام العريش شمال سيناء التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة إعلامية، لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة وذلك بمقر المركز الحضري بحي عاطف السادات بالعريش شمال سيناء.

وحاضر فيها الشيخ حسين البنديرى مدير عام الدعوه باوقاف شمال سيناء ، بحضور عدد كبير من السيدات والمترددين على المركز الحضرى وحضرها عدد من العاملين بالصحه ، ومن الإعلام نجوى إبراهيم أخصائية إعلام. وذلك في إطار أنشطة الإعلام السكانى التى ينفذها إعلام العريش للتوعية بالقضية السكانية.

الأسرة القوية

واوضح الشيخ حسين البنديرى، ان مفهوم تنظيم الأسره ورأى الشريعه فى تنظيم الأسرة .، وبناء الدولة المتماسكة من خلال الأسرة القوية .



وأكد على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة ،إذ ان تنظيم الأسرة لا يقصد منه منع الإنجاب وإنما إيجاد فترات متباعدة بين الحمل والآخر حفاظا على صحة الأم والطفل وبناء الأسرة القوية التى يتباهى بها النبى صلى الله عليه وسلم بين الأمم.



ورد الشيخ حسين على استفسارات الحضور التى جاءت عن أسباب كثرة الجرائم وجحود الأبناء على الآباء والمقصود بلبن الغيله وجهد البلاء والفائدة التى تعود من تنظيم الأسرة على الفرد والمجتمع.



وأوصى اللقاء بضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة بتكثيف اللقاءات الإعلامية والدينية.وإبراز الأطباء أهمية تنظيم الأسرة والتباعد بين الحمل والآخر وفائدته للأم والطفل.