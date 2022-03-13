إجراء العمليات والكشف بالمجان في مستشفى العريش العام

وصل إلى محافظة شمال سيناء، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بمستشفي العريش العام بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

١٤ تخصصا

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبيه والتي تشمل :

تخصص جراحة مخ واعصاب ، د. احمد عادل محمد، د. هاني زهران محمد

_تخصص طب اورام ، د. داليا حمودة الصادق ، د. علا محمد الفراجي

_تخصص جراحة قلب وصدر كل من د. كريم محمد مدحت ، ود.عمرو السيد توفيق .

_تخصص جراحة عامه كل مت د. مرسي محمد مرسي ود . ناول السيد حسين

تخصص جراحة عظام ، د. محمد عطا محمد

تخصص تخدير د.حلمي حافظ .

_تخصص اشعه.،د.محمد حافظ احمد

تخصص جراحه أوعية دموية د. شريف محمد حسين.

_تخصص عيون د. د كمال عبد المنعم محمود.

- تخصص تجميل د. محمد حامد عبد المنعم .

وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من أمس السبت وحتي الجمعة المقبلة.

أضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.