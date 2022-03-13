بإطلالة طبيعية.. كندة علوش تبهر متابعيها عبر انستجرام

نشرت الفنانة كندة علوش، عدة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كندة علوش في الصور بإطلالة طبيعية بدون مكياج، مما نال اعجاب متابعيها.

أحدث أعمال كندة علوش مسلسل ضي القمر الذي حقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه في سبتمبر 2020 على قناة DMC ومنصة Watch It، لتناوله لأول مرة وبشكل مفصل التلقيح الصناعي ولجوء البعض إليه كحل لأزمة الإنجاب. وهو من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، وهي واحدة من 6 حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

كما تشارك كندة في بطولة الفيلم الهندي Yellow Bus وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، الهند، الإمارات، والأردن، وسيُعرض حصرياً على شبكة OSN كأحد أعمالها الأصلية بعد اكتمال عروضه في المهرجانات الدولية ودور العرض السينمائية. وهو من تأليف وإخراج الأمريكية ويندي بيدنارز، وتشارك في بطولته كندة علوش مع نجمة بوليوود الهندية تانيشتا تشاتيرجي، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة بالعديد من المهرجانات الدولية، من بينها جوائز السينما المستقلة البريطانية عن دورها في الفيلم البريطاني Brick Lane، ونجم بوليوود أميت سيال بطل مسلسل Inside Edge الشهير والذي ترشح لجائزة إيمي (2018).