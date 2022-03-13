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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. إحباط تهريب 2100 رزمة من مخدر القات

عمان
عمان

أعلنت شُرطة خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة ظفار العمانية إحباط تهريب أكثر من (2100) رزمة من مخدر القات قام بها أربعة متسللين على متن قارب تم ضبطه قبالة شواطىء ولاية سدح ، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم. وفق صحيفة الشبيبة.

كما ألقت قيادة شرطة محافظة الوسطى فى عمان القبض على سبعة أشخاص بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة والسرقة من خمسة محال تجارية بولاية هيما، وضُبط بحوزتهم على المبالغ المالية والأجهزة الإلكترونية التي قاموا بسرقتها، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.

ومن المقرر أن تنطلق في التاسعة من صباح غد الإثنين، أعمال معرض عُمان للبناء والتشييد والتصميم الداخلي ومعرض عمان العقاري بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبدعم من الجمعية العقارية العمانية وبلدية مسقط.

ويُصنف المعرض كأكبر حدث للمختصين في قطاع البناء والتشييد والعقار في السلطنة، ويفتح أبوابه للزوار في العاشرة صباحا ويستمر لمدة ثلاثة أيام لغاية تاريخ 16 مارس وسيقام في قاعات المركز 3 و4 و5. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 250 جهة تقدم عددا من المنتجات وأحدث الخدمات والحلول ذات العلاقة بأعمال البناء والتشييد والعقار. 

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