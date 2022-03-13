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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف .. مركز المعلومات: نسبة المرأة في مجلس الوزراء تمثل 25%

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك، حول تمثيل السيدات في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء .


وأوضح الانفوجراف، أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بها 8 وزيرات وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء على مر الزمان.

وأوضح أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة يصل الى 25%، لافتا إلى أن مصر في المركز الثاني في الشرق الأوسط عن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء .

وأشار الانفوجراف، إلى أن مصر شهدت فى السنوات السبع الماضية تقدمًا إيجابيًّا ملحوظًا فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وقد اعتمد الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى عام 2017، والتي تعد بمثابة خريطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

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