نشرة المرأة والصحة.. نصائح تبقى الجسم بعيدا عن السكري.. دراسة: النظام الغذائي النباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان 14%

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في منع ظهور مرض السكري من النوع 2، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض، تعتبر الوقاية مهمة بشكل خاص إذا كنت حاليًا في خطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبب الوزن الزائد أو السمنة أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري.

مع تقلبات الجو المستمرة يعد التهاب الحلق من الأمراض الشائعة، ويمكن أن يحدث التهاب الحلق نتيجة للعديد من الأسباب، كما تنتج معظم حالات التهاب الحلق بسبب الالتهابات أو العوامل البيئية مثل الهواء الجاف، وتسبب الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا أيضًا معظم التهاب الحلق.

وتعد أفضل طريقة للوقاية من التهاب الحلق، هي تجنب الجراثيم التي تسببها وممارسة النظافة الجيدة، ولذلك عليك اتباع هذه النصائح للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك.

تحدث الذبحة الصدرية عندما يمنع شيء ما تدفق الدم إلى قلبك حتى لا يحصل على الأكسجين الذي يحتاجه.

وتسمى الذبحة الصدرية أيضًا احتشاء عضلة القلب (MI)، وتعني كلمة "احتشاء" موت الأنسجة بسبب نقص إمداد الدم، ويمكن أن يتسبب موت الأنسجة هذا في تلف دائم لعضلة القلب .

يعد اتباع نظام غذائي نباتي مفيدا للصحة والجسم، حيث أكد الأطباء أن النظام الغذائي النباتي هو نظام غذائي صحي قد يخفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم.