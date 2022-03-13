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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نصائح تبقى الجسم بعيدا عن السكري.. دراسة: النظام الغذائي النباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان 14%

السكري
السكري

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نصائح تبقى الجسم بعيدا عن السكري.. تناول الأطعمة النباتية أهمها

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في منع ظهور مرض السكري من النوع 2، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض، تعتبر الوقاية مهمة بشكل خاص إذا كنت حاليًا في خطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبب الوزن الزائد أو السمنة أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري.

مع تقلبات الجو.. 5 طرق لتجنب الإصابة بـ التهاب الحلق

مع تقلبات الجو المستمرة يعد التهاب الحلق من الأمراض الشائعة، ويمكن أن يحدث التهاب الحلق نتيجة للعديد من الأسباب، كما تنتج معظم حالات التهاب الحلق بسبب الالتهابات أو العوامل البيئية مثل الهواء الجاف، وتسبب الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا أيضًا معظم التهاب الحلق.

وتعد أفضل طريقة للوقاية من التهاب الحلق، هي تجنب الجراثيم التي تسببها وممارسة النظافة الجيدة، ولذلك عليك اتباع هذه النصائح للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك.

 

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عند الرجال والنساء.. كل ما تريد معرفته عن الذبحة الصدرية

تحدث الذبحة الصدرية عندما يمنع شيء ما تدفق الدم إلى قلبك حتى لا يحصل على الأكسجين الذي يحتاجه.

وتسمى الذبحة الصدرية أيضًا احتشاء عضلة القلب (MI)، وتعني كلمة "احتشاء" موت الأنسجة بسبب نقص إمداد الدم، ويمكن أن يتسبب موت الأنسجة هذا في تلف دائم لعضلة القلب .

دراسة: النظام الغذائي النباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 14%

يعد اتباع نظام غذائي نباتي مفيدا للصحة والجسم، حيث أكد الأطباء أن النظام الغذائي النباتي هو نظام غذائي صحي قد يخفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم.

الذبحة الصدرية السرطان التهاب الحلق السكري نشرة المرأة

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