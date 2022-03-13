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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد خايف يسافر.. شوبير: الأهلي والزمالك لا يملكان سوى الشناوي وزيزو

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن تطورات الحالة الصحية لطارق حامد عقب إصابته في الركبة خلال الفترة الماضية. 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن طارق حامد يرغب في السفر للخارج من أجل إيجاد حل لإصابة ركبته ولكنه يخشي من جمهور الزمالك. 

 

وأضاف أن طارق حامد متخوف من اتهامه بالهروب أو السفر من أجل التعاقد مع ناد آخر، مشددا على أن طارق حامد خدم الزمالك كثيرا ولا يجب التعامل معه بتلك الطريقة.

 

 

وتابع أن طارق حامد للاعب مميز للغاية و“راجل” ساهم في تحقيق بطولات للزمالك ولا يجب أن يتم الهجوم عليه.

 

 

وتابع أن الزمالك قدم أداء سيء أمام الوداد المغربي وودع البطولة الإفريقية، مشددا أن زيزو كان اللاعب الوحيد الذي يبذل قصاري جهده لتحقيق الفوز.

 

وتابع أن الاهلي والزمالك حاليا لا يملكان سوي الشناوي وزيزو، مشددا أن جميع لاعبي الفريقين في حاله سيئة.

 

وتابع أن الجماهير انشغلت بالهجوم علي الفريق المنافس ولكن الزمالك طوال ٢٠ عام لم يحصل علي البطولة الأفريقية وهو الأمر الذي يجب إيجاد حل له.

 

وأكمل أن فيريرا المدير الفني للزمالك غير مسؤل عن الهزيمة حيث أنه مازال في مرحلة التعرف علي اللاعبين.

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