لجنة الطاقة بالشيوخ تدعم مقترح"بكري"لتدريس"السلامة والبيئة"

حظي الاقتراح المقدم من النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ حول ضرورة تدريس مادة "السلامة والبيئة" في ظل التغيرات المناخية بدعم وتأييد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالخالق عياد خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد بمقر اللجنة بالمجلس.

وقد أجاب النائب خلال اجتماع اللجنة عن استفسارات اللجنة حول ماورد في الاقتراح برغبة المقدم منه،والموجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء،مؤكدا علي امتلاكه رؤية شاملة للمقترح الهام ،والذي يتواكب مع التطورات العالمية،والتي تؤكد علي مخاطر تجاهل التغيرات المناخية،في ظل التأثيرات المتفاقمة علي الأوضاع البيئية،خاصة وأن مصر تستضيف في نوفمبر المقبل مؤتمر المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية.

وتقرر خلال الاجتماع إعداد رؤية متكاملة عن المقترح المقدم،وبالتنسيق مع اللجان المعنية بالمجلس،وبما يوسع من دائرة الاهتمام بالقضية محل الطرح.