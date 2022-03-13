بريطانيا تمنح 350 جنيها إسترلينيا شهريا للعائلات المستضيفة للاجئين الأوكرانيين

أعلنت الحكومة البريطانية أن البريطانيين الذين سيفتحون منازلهم أمام اللاجئين الأوكرانيين سيحصلون على مبلغ قدره 350 جنيها إسترلينيا شهريا "على سبيل الشكر".



وذكرت صحيفة /الإندبندنت/ البريطانية أن خطة "منازل من أجل أوكرانيا" - التي سيتم طرحها هذا الأسبوع للأفراد والجمعيات الخيرية والمنظمات المجتمعية والشركات - ستسمح بإحضار الأشخاص الفارين من الحرب إلى بر الأمان، حتى لو لم تكن لهم صلات بالمملكة المتحدة، مؤكدة أنه يمكن للرعاة اختيار فرد أو عائلة من أوكرانيا للإقامة معهم في منازلهم، أو تقديم عقار منفصل لهم لاستخدامه بدون إيجار، على أن يتم الاتفاق معهم على الالتزام بخطة استضافة الأوكرانيين لمدة ستة أشهر على الأقل.



ويأتي ذلك في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة البريطانية انتقادات بشأن سرعة وحجم جهودها لجلب الأوكرانيين الفارين إلى المملكة المتحدة.