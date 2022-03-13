عبد الرزاق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.

ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد، معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، إلى جانب الحاجة الملحة لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

وتشهد الجلسة اليوم إعلان خلو مقعد النائب النائب الراحل الدكتور عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، رئيس جامعة حلوان السابق، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة، والذي وافته المنية يوم ٢٨ فبراير الماضي.

ومن المقرر أيضا أن تؤدي الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، اليمين الدستورية، عضوا بمجلس الشيوخ، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا بتعيين الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عضوًا بمجلس الشيوخ خلفًا للنائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي.