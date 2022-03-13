برلماني يطالب بتعديل لفظ "تعيين" إلي "انتخاب" مجلس إدارة بقانون التأمين الموحد

قدم النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، اقتراح بتعديل المادة 81 من مشروع قانون التأمين الموحد .

وأوضح ابو عايشه، ان المادة 81 في مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والتي وافقت عليه اللجنة بالنص على أن يكون ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية لصندوق التأمين الحكومي أن توافق على عزل مجلس إدارة الصندوق، و( تعيـين ) مجلس إدارة مؤقت بما لا يجـاوز عـام لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وطالب النائب بأن يكون الاصل في الموضوع هو الانتخاب وليس التعيين ،، ولذلك أرى أن يتم تعديل هذا المصطلح في نص مشروع القانون ليصبح كالتالي:



تختص الجمعية العامة غير العادية

الموافقة على تعديل النظام الاساسي للصندوق .الموافقة على عزل مجلس إدارة الصندوق، ( وانتخاب ) مجلس إدارة جديد، على أن يقوم مجلس إدارة الهيئة بتسيير أعمال الصندوق لحين انتخاب مجلس إدارة جديد خلال 30 يوما.

ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد، معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، إلى جانب الحاجة الملحة لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بدأ منذ قليل خلال الجلسة العامة، استكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد