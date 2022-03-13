ضبط عصابة تتاجر فى المخدرات بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بحوزتهم (6 قطع سلاح نارى عبارة عن "بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش ، "3 فرد محلى" - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من مُتجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.