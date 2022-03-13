أسلحة نارية وبانجو .. سقوط عنصر إجرامى يتاجر فى المخدرات بأسوان

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان من ضبط (عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة أسوان) وبحوزته (بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات من ذات العيار- طبنجة معدلة وخزينة- كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاحين لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف للإتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية من مُتجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.