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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب: وقف تصدير الزيوت 3 أشهر يسهم في خفض سعرها

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية العديد من القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، ومنها وقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لنحو 3 أشهر، وهو ما يضاف لقرار سابق بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لنحو3 أشهر، قائلا إنها قرارات هامة بتوجيهات الرئيس السيسي لخفض الأسعار وتوفير هذه السلع الأساسية بالأسواق.

وأكدد في تصريحات له اليوم، أنه قرار اقتصادي مدروس تمامًا وفي وقته المناسب بخصوص هذه السلع، وذلك لتوجيه المنتج منها للسوق المحلي وضمان عدم وجود أي نقص بالسلع.

وأعرب رئيس صناعة البرلمان، عن ثقته التامة في نجاح الدولة المصرية في خفض موجة الأسعار الحالية والمرتبطة بموجة تضخم عالمية، تسمى بموجة التضخم المستورد، لارتفاع أسعار السلع بالخارج.

وشدد النائب معتز محمود على أن الدولة لديها العديد من الآليات لخفض الأسعار، منها التصدي كذلك بكل قوة وحسم لمحتكري السلع ومن يقومون بتخزينها، وتوزيع السلع عبر منافذ حكومية مخفضة سواء عبر وزارات الداخلية أو جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة أو وزارة الزراعة وغيرها.

وكانت قد أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة ان هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

تصدير مجلس النواب الرئيس السيسي وزير التموين وزارة الزراعة مصر

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