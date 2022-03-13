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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الصحة: تراجع معدلات الإصابة بكورونا وانخفاض الإشغال في المستشفيات .. ونواب: زيادة وتيرة التطعيم والتوسع في مراكز التلقي أهم أسباب الإنخفاض .. وتقليل التجمعات في رمضان ضرورة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

وكيل صحة الشيوخ: إصابات كورونا في انخفاض ملحوظ.. وتقليل "تجمعات رمضان" ضرورة

 برلماني يطالب بتخصيص ساحات خارج المساجد لأداء الصلاة خلال شهر رمضان

أصبح كالإنفلونزا|نائب: بداية انحصار فيروس كورونا بانخفاض معدلات الإصابة

 

 

 

 أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أخر بيان يومي لإحصائيات كورونا صدر عن الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع بدلا من البيان اليومي.

وفي وقت سابق وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع.

وطالب القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، المواطنين بالحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء، والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أي أمراض معدية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن قرار تغيير موعد إصدار البيان جاء مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابات بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات.

وفي هذا السياق أوضح عدد من نواب لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، الأسباب التي ساهمت في الوصول إلي هذه المرحلة والتي تم وصفها بالمستقرة، علاوة علي إعطائهم عدد من النصائح التي تعمل علي الثبات علي هذا المستوي خلال شهر رمضان من أجل تجنب عودة زيادة الإصابات مرة أخري.

 

بداية،قال النائب علي مهران وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الفترة الحالية تشهد إنخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابة بـ  فيروس كورونا وأيضا تحقيق نسب شفاء عالية للمرضي بغرف العزل بالمستشفيات.

وأضاف "مهران" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أهم الأسباب الرئيسية التي ساعدت في إنخفاض معدلات الإصابة، هي التوسع في وتيرة التطعيم باللقاح المضاد لكورونا، وظهر ذلك من خلال مضاعفة أعداد المراكز التي تتيح تلقيه بكل يسر دون تعرض المواطن للعناء، علاوة علي القرارات التي تم إصدراها للموظفين والطلاب في هذا الشأن.

و طالب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، المواطنين، بضرورة التخلي عن العادات المألوفة في شهر رمضان، وأبرزها الزيارات العائلية؛ حتي لا نتعرض لموجة جديدة من زيادة الإصابات، محذرا " مش عايزين نكرر نفس السيناريو للسنة اللي فاتت عدم الإلتزام في هذا الشهر يؤدي لنتائج سلبية".

وناشد النائب، المواطنين بسرعة تلقي اللقاح لتجنب الإصابة بالفيروس والإلتزام بالإجراءات الإحترازية وطرق الوقاية اللازمة، وخاصة المقرر لهم الحصول علي الجرعة الثالثة..

 

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ومن جانبه، قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن منحني الإصابات بـ فيروس كورونا يتجه نحو التراجع بشكل كبير وهذا ما تم ملاحظته بالأيام القليلة الماضية، إضافة إلي إنخفاض الإشغالات بالمستشفيات بالنسبة لمرضي العزل.

و أكد " رضوان" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأوضاع الحالية تشهد إنكسارا للموجه الخامسة من الفيروس وهذا ما دفع وزارة الصحة إلي تغيير موعد إصدار الإحصائيات الخاصة بإعلان أعداد الإصابة ليكون بشكل أسبوعي وليس يومي كما كان بالسابق منذ بداية الجائحة.

وعن أهم الإجراءات الواجب إتخاذها لعدم التعرض لزيادة معدلات الإصابة مجددا خلال شهر رمضان، طالب البرلماني، بتخصيص ساحات خارجية لأداء الصلاة خارج المساجد مما يعمل علي تقليل فرص الإنتشار بشكل جيد ويضمن السلامة للمواطنين، علاوة علي تخفيف التجمعات العائلية التي تعد سببا رئيسيا في العدوي خلال هذا الشهر.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة عملت علي تيسير سبل تلقي اللقاح بكل أرجاء الجمهورية وذلك بمختلف الأنواع التي صدرت عالميا، إضافة إلي حملاتها التوعوية بشكل دائم، معقبا " ايضا كان في إلتزام من المواطنين بالإجراءات الاحترازية وياريت نستمر علي كده".

 

وفي سياق متصل قال النائب محي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الفترة الراهنة نري فيها بداية انحصار للموجة الخامسة من فيروس كورونا حيث ظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات الإصابة والوصول إلي نسب شفاء جيدة مقارنة بالآونة السابقة.

و أضاف " محي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن هناك دولا عديدة رفعت قيود الحظر سواء في إجراءات المطارات أو أنشطة التجمعات بالرغم من تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن الوضع مازال خطيرا، معقبا " العالم مش هينفع يبقي أسير الحركة فالإغلاق كان له أثار سلبية عديدة علي الاقتصاد".

و أشار عضو لجنة الصحة، إلي أن الإصابة بفيروس كورونا حاليا أصبحت تحاكي نزلات البرد والإنفلونزا ويستخدم لها أدوية بسيطة ولم نعد في حاجة إلي أدوية ذات أكثر تعقيدا، ويرجع ذلك لإنحصار الفيروس وإنخفاض حدة أعراض الإصابة به.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : من الضروري أن يتعين علي المواطن التحلي بثقافة الإلتزام والوعي بالمخاطر الصحية، ومازالت الظروف تحتم علينا ذلك من أجل حماية شريحة كبيرة من خطر الإصابة وهما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

 

 

كورونا البحث العلمي الإجراءات الاحترازية وزارة الصحة شهر رمضان

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