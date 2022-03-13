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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات إجراء 341,261 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1,170 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ولم تسجل أي وفيات.

وكان قد أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي قراراً بمنح "الضبطية القضائية" لـ 127 من اختصاصيي حماية الطفل فى أبوظبي.

جدير بالذكر أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي حلت ضمن قائمة مؤسسات المستوى الأول في الأداء المؤسسي الوقفي وفق نتائج التقرير الاستراتيجي للأوقاف الذي أطلقه المعهد الدولي للوقف الإسلامي، وأظهرت نتائج التقرير الاستراتيجي للوقف الاسلامي، تواجد إمارة دبي - دولة الإمارات، ضمن دول المستوى الأول من بين 54 دولة أخرى وفقاً لمعيار الأداء المؤسسي الوقفي لدورها الرائد في النهوض بالقطاع الوقفي في العالم الاسلامي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لتوجيهات ورؤية  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتوسع في الوقف ليشمل أثره جميع النواحي التنموية، وتحويله لأداة مؤثرة تدعم الثقافة والتعليم والصحة ومختلف مجالات البحث العلمي ونوه إلى أن هذه الرؤية أفضت إلى تعزيز وتطوير منظومة عمل الوقف في دبي وتفعيل دوره في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

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