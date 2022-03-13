الخدمات البيطرية: لا توجد دولة بالعالم خالية من مرضي الدرن البقري والبوسيلا

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” قد أعلنت عبر موقعها الإلكترونى الرسمي، عن اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا، باعتماد عدد 41 من قطعان الأبقار الحلاب في 14 منشأة ضمن قائمة للمنشآت الخالية من المرضين.

وأكد الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، أن مصر من أوائل الدول التى تقدم هذا الملف لمنظمة الصحة العالمية للحيوان، لأنه يحتاج إلي مجهود كبير، معلقا: "هذا الملف احتاج إلي عام كامل من أجل الحصول على الاعتماد الدولى ، كما يحتاج إلي مصداقية فى التعامل".

وأضاف "محروس" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن هذا الاعتماد سيؤدى إلي انتاج لحوم وألبان صالحة لصحة المواطن ، وخالية من تلك الأمراض ، وبالتالى نحد من الإصابات الأدمية للأمراض المشتركة، حيث أن البروسيلا والدرن البقري من الأمراض الخطيرة على صحة الحيوان والإنسان.





وأكد "رئيس إدارة الصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة" أن هذا الاعتماد لأعمال السيطرة التى تقوم بها هيئة الخدمات البيطرية، واعتماد لسياسة البلد للتخلص من تلك الأمراض، وهذا دليل على أن سياستنا ناجحة.



وقال الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، إن مرضى البورسيلا والدرن البقري من الأمراض المشتركة الخطيرة التى تصيب الإنسان والحيوان ، ولا يوجد دولة فى العالم خالية من تلك الأمراض ، حتى ولو أنه لم يظهر خلال عام ، يعاود الظهور بعدها مرة أخري .