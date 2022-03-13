افتتاح معرض لبيع منتجات المرأة السيناوية بالعريش

افتتح اللواء ماجد محمد احمد رئيس مجلس مدينة العريش ، بمحافظة شمال سيناء ،اليوم الأحد ، معرض إمرأة سيناوية منتجة بمقر المجلس المحلي للمحافظة بالعريش، والمقام في الفترة من الأحد ١٣مارس ٢٠٢٢ الى الثلاثاء ١٥مارس ٢٠٢٢م. تحت رعاية الدكتورة نيفين جامع المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وزيرة التجارة الصناعة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.



من جانبه أكد محمد سلامة حسين، نائب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء ، أن مدة المعرض ٣ أيام بهدف دعم الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، لتشجيع العمل الحر، ودعم المنتجين، وعرض وتسويق منتجاتهم لزيادة الدخل، والمساهمة في التسويق والاشتراك فى المعارض مجانا، إلى جانب تشجيع الأسر المنتجة والحفاظ على منتجات البيئة السيناوية المتميزة.

٣٠ عارضا

وأضاف طارق الشوربجي المشرف لي المعرض ،أنه بشارك ٣٠ عارضا يمثلون جمعيات أهلية أفراد ومديريات خدمات ، لعرض منتجاتهم البيئية ولتراثية وصناعات غذائية متنوعة ما بين مشغولات سيناوية وإكسسوارات وجلود وأعمال تطريز وأشغال إبرة وخرز وكيروشيه ومفروشات وملابس، فضلا عن المنتجات الغذائية المصنعة داخل المنازل والخضر والفاكهة المتنوعة ، وإنه يتم البيع بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق الخارجي.

