طريقة سهلة لعمل الممبار للشيف شربيني

يعد الممبار من ألذ الأكلات الشرقية الشهية التى يعشقها المصريون بشكل خاص ولكن إعدادها يحتاج الكثير من الوقت.

ونقدم طريقة سهلة لعمل الممبار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

نقدم لكم طريقة عمل الممبار



مقادير الممبار:

أرز

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

مرقة

زعتر

طماطم

بصل

ثوم

نعناع

قرفة

ملح

فلفل

بهارات

جزر

بصل

كرفس

ورق لورا

طريقة عمل الممبار:

* افرمي الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء والثوم والبصل ثم ضعيهم في وعاء كبير مع الارز المغسول مع صوص الطماطم والتوابل والقرفة وزعتر والقليل من الزيت.

* نظفي الممبار جيدا ثم احشيه بالخليط و يسلق مع البصل والجزر والكرفس وورق اللورا والمرقة واقلى فى الزيت ويقدم الممبار ساخنا.