وزير القوى العاملة: لا بد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع، بالتعاون مع الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن جائحة كورونا كانت أكبر دافع للمؤسسات الاهتمام بسبل السلامة والصحة المهنية، ليس على مستوى المنشآت الصناعية فقط، بل على مستوى المنازل والعقارات، لأن الوقاية دوماً خير من العلاج، ولا بد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة لكل فرد، ولا بد أن يصبح العامل المصري سفيراً لإجراءات السلامة في المجتمع، انطلاقاً من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، لدعم جهود الدولة الجبارة في مواجهة تلك الجائحة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الذي أقيم تحت عنوان "معاً من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة والصحة المهنية 2030" ليكون هذا أول ملتقى يقام داخل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد، والدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، وسهير الليثي، وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاستثمارية والجهات التمويلية.

وأعرب الوزير عن سعادته بالتواجد في أحد المشروعات القومية العملاقة، لحضور ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية للطاقة الشمسية، مؤكدا أنه من الضروري أن تتحول تعليمات السلامة إلى سلوك في حياتنا اليومية، وليست داخل العمل فقط، وعندما نلتزم بهذا السلوك سيتحول إلى ثقافة مجتمعية وتصبح بيئتنا آمنة وبعيدة عن المخاطر.

ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة بإعداد دورات تدريبية لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية لنشر هذه الثقافة بينهم.

وقال سعفان إن “الوزارة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل لتتمكن من تقديم أوجه الرعاية والحماية لهم، ولكننا نفاجأ أحيانا بأن الشركات تتباطأ في تقديم كشوف العمالة غير المنتظمة، فنحن هنا لنؤكد أن هذا الحصر هو في صالح العمال والعمل لأنه يسهم في إعداد قواعد بيانات شاملة، وبالتالى تتضح الصورة لدى الوزارة عن حجم العمالة المطلوب تقديم الرعاية لها”.

وأضاف الوزير أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت 2022 عاما للمجتمع المدني، مما يؤكد أهمية تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على التكاتف والتعاون ومزيد من المشاركة المجتمعية، هذا التعاون بداية من مساعدة المواطن لمواطن آخر، وبين الأسرة والمجتمع، ثم المؤسسات ومساهمتها البناءة لخدمة أبناء الوطن، مما يسهم في نشر الخير ورسم الفرحة والسعادة بين المواطنين.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل من خلال المشروعات العملاقة والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة" على رفع مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المبادرة تتكلف 700 مليار جنيه، لتوفير الصرف الصحي والكهرباء والمياه إلى قرى مصر وريفها، قائلا: “الدولة تهدف إلى إعادة الحياة للمواطنين، حتى لو لم يشعر المواطن حاليا بمردود هذه التكاليف، ولكن جميع المؤشرات تسجل التقدم الذي تحرزه الدولة المصرية في جميع المجالات، مما يعطي دليلا على أن الخير في الأيام القادمة بإذن الله”.

ووجه الوزير رسالة للعمال وطلاب الجامعات بضرورة أن يكونوا في الصفوف الأولى للدفاع عن مصر، وعدم السماح لأى فرد يحاول التشويه أو التقليل من إنجازات الدولة، قائلا: "مصر هتتقدم بيكم وبعرقكم وشغلكم فكونوا سندا لها".

من جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته لحضور ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية ببنبان، أحد أهم المشروعات العملاقة على أرض أسوان، وقال: “نعتبره بمثابة السد العالي الجديد”.

وأضاف: “بناء الجمهورية الجديدة يتطلب منا أن نعمل جاهدين على إحداث تغيير وتطوير في مجالات العمل”، مشيرا إلى أن اتباع سلوك السلامة والصحة المهنية يحقق استقرار العاملين وبيئة آمنة من المخاطر.

وقدم المحافظ الشكر للوزير على الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة على أرض أسوان، والمبادرات التي ترسم الفرحة والبسمة على وجوه المواطنين مثل مبادرة "فرحة عمري" التي تمت بالتعاون مع بيت الزكاة، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تحقق مبدأ التكافل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.

في السياق نفسه، قال محمد عبد الوهاب إن "إقامة ملتقيات السلامة والصحة المهنية التي تتبناها المديرية بأسوان تعد من الإنجازات التي نفخر بها، خاصة ونحن اليوم في ختام الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار "معا من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة"، داخل مشروع من أهم المشروعات على أرض مصر".

وأضاف أن الهدف من الملتقى هو الاطلاع على كل ما هو جديد بالمجال وتلاقي الأفكار بين الشركاء، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات والرد على جميع التساؤلات التي يطرحها الحاضرون، من خلال فريق السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة.

وعقد الملتقى على مدى يومين تحت عنوان “السلامة والصحة المهنية.. نحو تعزيز أهداف التنمية المستدامة”، بقاعة شركة “هيلث أند سيفتى" بحقول الطاقة بنبان بمحافظة أسوان، وافتتح بحضور المهندس أحمد محمود بكر، مدير الدعم الفني بالشركة، نائبا عن المهندس هانى مصطفى المتولى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور 32 منشأة و75 من أخصائيي وفنيي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وتناولت المحاضرة الأولى: السلامة والصحة المهنية نحو تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وألقاها المهندس محمد منتصر وتم فيها التعرف على السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، والصلة الوثيقة بين اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ورؤية الدولة المصرية (مصر٢٠٣٠)، والمبادرات التى أطلقتها الحكومة المصرية فى إطار التنمية المستدامة كحياة كريمة وغيرها.

وتضمنت المحاضرة الثانية خطط الطوارئ، والتى ألقاها المهندس محمود حسن.

وقدمت شركة “هيلث أند سيفتى” درعا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والمحافظ اللواء أشرف عطية.

فيما قدمت وزارة القوى العاملة شهادات تقدير لرئيس مجلس إدارة شركة “هيلث أند سيفتى”، فضلا عن شهادات تقدير للعاملين بالشركة، ودرع وشهادة تقدير للمهندس محمود حسين يسرى، مدير إدارة السلامة بالشركة، وشهادات تقدير للعاملين بالشركة لكل من: محمد نجوم عبد الفتاح، مشرف السلامة بالموقع، وأحمد فؤاد أحمد، مدير المشتريات بالشركة، وأسماء سيد إبراهيم، مسئول التواصل المجتمعي بالشركة، ونهى حازم إبراهيم، قائد الفريق الإداري بالشركة، وأحمد محمود بكر، مدير إدارة الدعم الفني بالشركة.

كما قام الوزير بتسليم دروع للفائزين في مسابقة السلامة والصحة المهنية وهم: كرم محمود ممثلاً عن مؤسسة مجدى يعقوب لجراحات القلب، والمهندسون أحمد بهاء الدين شركة اكسيونا للطاقة، ومرقص رفعت عن شركة سكاتيك، ومعتز بيومي شركة انيرى، ونشوى عبد الجواد عن كلية الهندسة.

كما قام الوزير بتسليم شهادات لمجموعة طلبة جامعة أسوان المشاركين بالملتقى تسلمها عنهم الطالب نبيه محمد نبيه.

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