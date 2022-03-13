بطل مصر في الإسكواش من على منصة التتويج: "تعاطف الجميع مع أوكرانيا فأين فلسطين"

حرص علي فرج بطل العالم في الإسكواش المتوج مؤخرا بلقب بطولة «أوبتاسيا»، على توجيه رسالة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية القائمة حاليا.

وقال علي، في تصريحات عقب التتويج باللقب: «أعلم أن ما سأقوله سيسبب لي المشاكل، ففجأة أصبح ممكن خلط الرياضة بـ السياسة».

وأضاف: «فقط لأن هذا ليس على هوى الإعلام الغربي، ولكن الآن بما أن الجميع يتعاطف مع أوكرانيا فيجب أن نذكر فلسطين أيضا».

واختتم: «الفلسطينيون يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم، لنتكلم عن فلسطين أيضا التي تمر بما تمر به أوكرانيا منذ 74 عاما».

وتوج المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة أوبتاسيا، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 مارس إلى 11 مارس الجاري، بعد الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس،