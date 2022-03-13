نائبة: سيناء تظل شاهدة على أعظم تضحيات رجال الجيش والشرطة

قالت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، يقدمون لنا المثل والقدوة والتفاني والتضحية والفداء، ويؤكدون أن حب الوطن ليس بالكلام والشعارات، ولكن بالعطاء والتضحيات وبذل الغالي والنفيس من أجل أن تحيا مصر بكرامة وعِزة وشموخ.

وأضافت "السواركة"، في بيان لها منذ قليل، ستظل سيناء شاهدة على أعظم تضحيات رجال القوات المسلحة في تاريخ مصر الحديث، فمنذ أحداث 2011، حمل رجال القوات المسلحة على عاتقهم أمانة الحفاظ والدفاع عن الوطن، لذا يحظون بتقدير وحب ومكانة رفيعة في قلوب المصريين بصفة عامة، وأهالي سيناء بصفة خاصة، فقد ضربوا أروع الأمثال فى التضحية وحب الوطن.

وأوضحت "نائبة شمال سيناء"، أن القوات المسلحة بيت الوطنية وقلعة الشرف وعرين الأبطال، تجسد لنا فى أداء مهامها المقدسة، التجرد وإنكار الذات، وعظمة العطاء، تسهر على حماية مصر، والحفاظ على شعبها، وحماية أمنها وسلامتها، تصنع دائمًا المعجزات، قال فيهم النبى (صلى اللَّه عليه وسلم): "هُم خير أجناد الأرض".

وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن ما وصلت إليه شمال سيناء من أمنٍ واستقرار لم يأتِ من فراغ بل نتاج بطولات وتضحيات ومواقف شجاعة وشريفة لرجال القوات والشرطة، سجلوا أعلى البطولات والوطنية، وأعطوا بلا حدود وجادوا بأرواحهم من أجل أن تظل سيناء شامخة آمنة.