الأرصاد السعودية: بدءا من الثلاثاء.. درجات حرارة دون الصفر وأتربة مثارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، اليوم الأحد، استمرار التقلبات الجوية اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه، إن عددًا من مناطق المملكة تتأثر بالتقلبات الجوية التي تبدأ الثلاثاء، مشيرًا إلى أن هذه التقلبات تتمثل في رياح نشطة وأتربة مثارة، وانخفاض في درجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر المئوي، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج.

وكان حمزة كومي، مدير عام توقعات الطقس والمناخ، قال إن المملكة تعيش فترة تقلبات جوية متسارعة، مع وجود تفاوت كبير في درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة.

وقال «كومي»، وفق صحيفة “عاجل”، إن تفاوت درجات الحرارة تجلى في ارتفاعها إلى حد تجاوزت فيه الأربعين درجة في المنطقة الشرقية بالأمس، قبل أن تنخفض مجددًا في مناطق شمال المملكة مثل تبوك والحدود الشمالية وحائل والجوف.

وتوقع «كومي» أن تستمر الموجة الباردة في المملكة حتى الاثنين المقبل، على أن تدخل البلاد موجة جديدة تبدأ من فجر الأربعاء، وقد تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر، حسب قوله.