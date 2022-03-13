أخبار السيارات | زيادة أسعار بعض الموديلات في مصر.. وسوزوكي توقف التصدير إلى روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة ، أحد أهم الدول فى المنطقة العربية، لما تتميز به من مكانة عالمية فى الاقتصاد والحضارة والتاريخ ، وبالتالى فهى تمتلك أسواق تجارية كبيرة فى جميع المجالات ، ومن بينها السوق الإماراتى للسيارات ، الذى يضم العديد والعديد من السيارات والمركبات الفاخرة والنادرة .

أعلن وكيل العلامة التجارية دى اس DS الفرنسية لصناعة السيارات الفاخرة ، داخل السوق المحلى المصرى ، عن طرح سياراتها طراز DS7 كروس باك موديل 2022 الجديدة خلال الشهر الماضى ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

أعلن وكيل شركة سوزوكى فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة طراز اسبريسو موديل 2022 ، داخل السوق المحلى المصرى ، بعد أن شهدت زيادة أولى فى نوفمبر من العام الماضى .

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات ، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

أعلنت المتحدثة باسم شركة سوزوكي اليابانية لتصنيع السيارات زسوزانا بونار سيسونكا ، فى بيان للشركة ، يوضع التداعيات الجديدة للحرب الروسية الأوكرانية ، مؤكدة أن مصنع الشركة فى دولة المجر يصدر ما يقرب من 10000 سيارة إلى روسيا وأوكرانيا كل عام ، ولكن ستحاول الشركة تحويل الطرز المتأثرة إلى أسواق أخرى حتى لا تضطر إلى خفض الإنتاج.