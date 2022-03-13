عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | زيادة أسعار بعض الموديلات في مصر.. وسوزوكي توقف التصدير إلى روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

قائمة أسعار بنتلى 2022 في الإمارات

تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة ، أحد أهم الدول فى المنطقة العربية، لما تتميز به من مكانة عالمية فى الاقتصاد والحضارة والتاريخ ، وبالتالى فهى تمتلك أسواق تجارية كبيرة فى جميع المجالات ، ومن بينها السوق الإماراتى للسيارات ، الذى يضم العديد والعديد من السيارات والمركبات الفاخرة والنادرة .

 

سعر ومواصفات DS7 موديل 2022 في مصر

أعلن وكيل العلامة التجارية دى اس DS الفرنسية لصناعة السيارات الفاخرة ، داخل السوق المحلى المصرى ، عن طرح سياراتها طراز DS7 كروس باك موديل 2022 الجديدة خلال الشهر الماضى  ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

 

زيادة 4000 جنيه في أسعار سوزوكي اسبريسو بالسوق المصرية .. تفاصيل

أعلن وكيل شركة سوزوكى فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة  طراز اسبريسو  موديل 2022 ، داخل السوق المحلى المصرى ، بعد أن شهدت زيادة أولى فى نوفمبر من العام الماضى .

 

تعرف على السيارات في مزاد بنك مصر القادم

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات ، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

 

بسبب الحرب.. سوزوكي توقف التصدير إلى روسيا وأوكرانيا من مصانعها بالمجر

أعلنت المتحدثة باسم شركة سوزوكي اليابانية لتصنيع السيارات زسوزانا بونار سيسونكا ، فى بيان للشركة ، يوضع التداعيات الجديدة للحرب الروسية الأوكرانية ، مؤكدة أن مصنع الشركة فى دولة المجر يصدر ما يقرب من 10000 سيارة إلى روسيا وأوكرانيا كل عام ، ولكن ستحاول الشركة تحويل الطرز المتأثرة إلى أسواق أخرى حتى لا تضطر إلى خفض الإنتاج.

اخبار السيارات صناعة السيارات موقع صدى البلد دولة الامارات زيادة أسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

الحكومة: توزيع 300 ألف شنطة رمضان على المستحقين من الشرائح الأكثر احتياجا

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

ليس بهين .. منى عبد الغني تدخل المستشفى بعد تعرضها لحادث

مأساة.. أوكراني يكتشف مقتل أسرته بسبب القصف الروسي أثناء تصفحه لتويتر

موضوعات متعلقة

ام جى ترفع اسعار HS موديل 2022 بقيمة 5 الاف جنيه ..تفاصيل

بسبب الحرب.. سوزوكي توقف التصدير إلى روسيا وأوكرانيا من مصانعها بالمجر

سوزوكي ألتو تشهد ارتفاع جديد في أسعارها

 MG ترفع أسعار ZS موديل 2022 فى مصر .. تفاصيل

زيادة 4000 جنيه في أسعار سوزوكي اسبريسو بالسوق المصرية .. تفاصيل

سعر ومواصفات DS7 موديل 2022 في مصر

قائمة أسعار بنتلى 2022 في الإمارات

لقطات تجسسية ترصد طراز شيفرولية الجديد.. صور

ترشيحاتنا

رفضت الباروكة.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة أنيسة حسونة

مأساة.. أوكراني يكتشف مقتل أسرته بسبب القصف الروسي أثناء تصفحه لتويتر

بـ 5000 جنيه.. زيادة أسعار ام جى MG 6 بمصر

بـ مؤشر جديد.. واتساب توضح أن الدردشات مشفرة من طرف لآخر

دبابة روسية تقتل أوكرانية ووالدتها وسائقهما خارج العاصمة كييف.. صور

وزارة التجارة والصناعة: اكتشفنا محاولات لتصدير بعض السلع الغذائية بكميات كبيرة للخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغييرات بالجملة.. لماذا حُرمت دنيا سمير غانم من استكمال هدية في الكبير6؟

لسبب صادم.. عريس يترك عروسه في ليلة الزفاف

بريطانيا.. مخطط لإنشاء مدينة سكنية لاستيعاب آلاف النازحين الأوكرانيين

طريقة عمل البط في رمضان بأشهى الوصفات

فيديو

كرمتها السيدة انتصار السيسي.. تعرف على رحلة مرض أنيسة حسونة.. فيديو

كيف أصبح شكله الآن..فنان وسيم اعتزل في بداية مشواره ليكون طبيبا مرموقا

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

القلب كلمة السر .. كل ما تريد معرفته عن الموت المفاجئ “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ