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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 26 محضرا وتطهير 53 منشأة في طنطا والمحلة وردع المخالفين

الحملات على المحلات
الحملات على المحلات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام رئاسة مركزي طنطا والمحلة الكبرى بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا .

تحرير 18 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في الغربية

وقامت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، بمتابعة إلتزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق ، وتم تحرير ١٥ محضر متنوع ما بين (٦ محاضر عدم ارتداء كمامة ، ٤ محاضر إشغال طريق ، ٤ محاضر نظافة و ١ محضر بيئة) ، كما تم تطهير وتعقيم (٣٢ مسجد ، ١ مقر وحده محلية ، ٢ وحده صحية ، ١ موقف سيارات و ١ مقر شئون اجتماعية) ومصادرة ٦ شيشة وإعدام ٢٤ كوب زجاجي.

ضبط 20 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملات بشوارع الغربية

وفي مركز ومدينة طنطا أشار المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا أنه تم المرور  على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية ، وتم تحرير ١١ محضر عدم ارتداء الكمامة ، تطهير ١٦ منشأة حكومية ومصادرة ١٤ كوب  زجاجي.

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