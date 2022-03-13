تحرير 26 محضرا وتطهير 53 منشأة في طنطا والمحلة وردع المخالفين

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام رئاسة مركزي طنطا والمحلة الكبرى بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا .

وقامت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، بمتابعة إلتزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق ، وتم تحرير ١٥ محضر متنوع ما بين (٦ محاضر عدم ارتداء كمامة ، ٤ محاضر إشغال طريق ، ٤ محاضر نظافة و ١ محضر بيئة) ، كما تم تطهير وتعقيم (٣٢ مسجد ، ١ مقر وحده محلية ، ٢ وحده صحية ، ١ موقف سيارات و ١ مقر شئون اجتماعية) ومصادرة ٦ شيشة وإعدام ٢٤ كوب زجاجي.

وفي مركز ومدينة طنطا أشار المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا أنه تم المرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية ، وتم تحرير ١١ محضر عدم ارتداء الكمامة ، تطهير ١٦ منشأة حكومية ومصادرة ١٤ كوب زجاجي.

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