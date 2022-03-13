إجلاء صحفي أميركي أصيب في إربين بـ أوكرانيا.. شاهد

عرضت فضائية "العربية" مشاهد ولقطات ترصد إجلاء صحفي أميركي مصاب في "إربين".

وأوضحت المشاهد أن هذا الصحفي الأميركي أُصيب بطلقات من القوات الروسية، أسفل جسر في مدينة أوكرانية بالقرب من العاصمة كييف.

ومن جانبه قال حاكم مدينة لفيف، إن روسيا أطلقت 30 صاروخا على قاعدة عسكرية تضم مركز تدريب، في يافوريف قرب المدينة التي تقع غرب أوكرانيا، مؤكدا مقتل 9 وإصابة 60 آخرين.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن بدء بلاده، عملية عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، بهدف حماية إقليم دونباس، ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى كيانات دولية من بينها "الناتو".