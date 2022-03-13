بدون راحة.. الإسماعيلي يواصل التدريبات استعدادا للاتحاد

واصل الفريق الأول للنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية بدون الحصول علي راحة سلبية بعد مواجهة بتروجيت مساء أمس السبت علي ملعبه ضمن منافسات كأس مصر والتي انتهت بفوز الدراويش بركلات الترجيح.

وأدي اللاعبون الأساسيين، تدريبات استشفائية بالجري حول ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية، بينما خاض باقي أعضاء الفريق تدريبات علي بعض الجمل الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم بتقسيمة قوية.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لملاقاة الاتحاد مساء الأربعاء المقبل علي ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

والجدير بالذكر أن الفريق سيخوض مرانه الأساسي ظهر غدًا الإثنين قبل السفر إلي الإسكندرية في تمام الثالثة عصرا للدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بناءًا علي طلب حمد إبراهيم المدير الفني للدراويش من أجل فرض الانضباط والالتزام علي لاعبيه سعيًا وراء تحسين وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية.