أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة وصندوق التنمية الحضرية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد محمد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، بشأن إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بالمدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسعادته عن توقيع البروتوكول مع صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن حمام السباحة النصف أولمبي الذي سيتم انشاؤه سيخدم قطاع عريض من السادة مرتادي المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات.

موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في أنحاء الجمهورية، في ظل التنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية من أجل رفع العبء عن كاهل الدولة وتقوية الدور المجتمعي لشركاء الوزارة المختلفين.

فيما اثني المهندس خالد محمد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، عن الجهود المبذولة من طرف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووزارة الشباب والرياضة من أجل تقديم أفضل الخدمات للشباب المصري، والعمل دائما على تطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى الارتقاء بالشباب المصري في جميع أنحاء الجمهورية.

قام بتوقيع البروتوكول اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وإيهاب محمود الحنفي منسق عام صندوق التنمية الحضارية برئاسة مجلس الوزراء، ممثلا عن صندوق التنمية التنمية الحضارية.