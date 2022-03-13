سفير مصر في ماليزيا يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية على أرض الوطن

شارك السفير رجائي نصر، سفير مصر في ماليزيا، في الندوة الاستثمارية الافتراضية التي نظمها المكتب التجاري بالسفارة لاتحاد مستثمري ولاية بينانج الماليزية، وبمشاركة مسئولي المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس وشركة التنمية العمرانية للعاصمة الإدارية، وبحضور 25 شركة ماليزية راغبة في الاستثمار بمصر.



أشار السفير المصري في كلمته إلي أن الهدف الرئيسي للندوة هو تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة والمتاحة بمصر والتي يمكن للشركات الماليزية الاستفادة منها، مؤكدًا على ما تتميز به مصر من وضع تنافسي يؤهلها لتكون مركز الأعمال والاستثمارات الأكثر نجاحًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استنادًا إلى الموقع الجغرافي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، فضلاً عن القدرات الاستيعابية لسوقها الكبير، بالإضافة إلى عملية إعادة الإعمار المستمرة وتبني مصر لإصلاح اقتصادي حقيقي يهدف إلى تمهيد الطريق لنجاح الاستثمارات والمشروعات في مختلف القطاعات.



من جانبه، أكد رئيس اتحاد المستثمرين ورجال الأعمال بولاية بينانج الماليزية عن تقديره لتنظيم الندوة التي حظيت باهتمام العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الماليزيين أعضاء الاتحاد، معرباً عن استعداد وترحيب الاتحاد الماليزي للتعاون مع الجانب المصري للتعرف على فرص الاستثمار والمشروعات المتاحة من خلال التنسيق مع السفارة المصرية.



وفي ختام الندوة، دعا السفير رجائي نصر الشركات الماليزية للتنسيق مع السفارة والمكتب التجاري بالسفارة لترتيب بعثة استثمارية لمصر خلال الفترة المقبلة.