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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

علاء قمر: الإصلاح الاقتصادى ساعد مصر في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

صدى البلد

أكد علاء قمر الخبير الاقتصادي أن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرانية ، نجحت مصر  في تقليل الاضرار الاقتصادية الناجمة عنها بفضل الاصلاحات الاقتصادية، لافتا الي انه علي الرغم من أن روسيا واوكرانيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ساعد الدولة في مواجهة الأزمات العالمية.

وأضاف قمر أن الازمة الاقتصادية التي تعصف بكافة دول العالم وزيادة معدلات التضخم العالمي  تأثيره  لم يصل مصر بمردود قوي ، بفضل ما تم من إصلاح اقتصادى وهيكلى حدث خلال السنوات الماضية.

وأوضح قمر  أن توسع مصر في إنشاء الصوامع والعمل على زيادة إنتاجية فدان القمح والتوسع في المساحات المنزرعة ووجود مخزون استراتيجى من السلع الأساسية ساهم في تخفيف صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.


وقال الخبير الاقتصادي إنه يتعين علي البنوك المصرية تقوم بالتمويل اضافي للشركات المنتجة للسلع الغذائية مثل المطاحن ومصانع الاعلاف والزيوت لتمويل فروق الاسعار العالمية والتي تزايدت بنسبة ٣٠ ٪؜ . 

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