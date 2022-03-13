أكلات الشام .. طريقة عمل الدقوس الساخن

تعد أكلة الدقوس الساخن من أشهر أكلات بلاد الشام والتي تفتح الشهية على تناول الطعام فهى أحد المقبلات الشهية.

نعرض لكم طريقة عمل الدقوس الساخن بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيليا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الدقوس الساخن

2 طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ثوم مهروس

كزبرة خضراء

فلفل حار

مكعب مرقة

2 ملعقة كبيرة زيت

ليمون

ملح



طريقة عمل الدقوس الساخن

* شوحى الثوم المفروم في حلة على النار بها القليل من زيت الطهى وأضيفي الفلفل الحار ومكعب المرقة و ليمون ثم أضيفي الطماطم المشورة.

* أضيفي صلصة الطماطم وتبليها بالملح ثم أضيفي الكزبرة واتركيها لتتسبك قليلا ثم قدمي الدقوس الساخن.