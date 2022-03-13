المتابعة الزراعية: وضعنا سيناريوهات ترضي الجميع بشأن توريد القمح

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، إن زراعة القمح في الدولة المصرية هذا العام تغطي مساحة 3 ملايين و659 ألف فدان، منوهاً بأنها موزعة بخرائط تناسقية على مستوى الجمهورية.

وأضاف الشناوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن القيادة السياسية وجهت بتوصيات فنية، وتم الالتزام بها منذ بداية موسم القمح حتى الآن، مشيراً إلى أن المناخ معتدل خلال هذا العام، وهذا ما يحتاجه محصول القمح.

وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية قائلاً: "نتمنى من الله ألا يحدث ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، حتى لا يتأثر المحصول"، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن توريد القمح.

وأكمل أنه تم وضع سيناريوهات مُرضية للجميع، خاصة بزيادة معدل توريد القمح لهيئة السلع التموينية، أو وزارة التموين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتخطى المساحة المنزرعة من القمح 10 ملايين طن.