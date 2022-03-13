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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قتل رجل أعمال بريطاني بالرصاص أمام ابنته بالمكسيك | صور

رجل اعمال بريطاني
رجل اعمال بريطاني

قتل رجل الأعمال البريطاني "كريس كليف" أمام ابنته المراهقة، بالرصاص من قبل رجال عصابة مكسيكية.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" تمكنت الشرطة المكسيكية من  كشف هوية مرتكبي جريمة القتل ، وهم رجل عصابة يدعى أحدهم بـ  "خوسية أن" عمره 30 عام  وأخر يدعى "لينين أن " و عمر 18 عاماً.


وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه تم العثور على سلاح الجريمة بعد أن طاردت الشرطة المجرمين  أثناء فرارهما على دراجة نارية.

رجل العمال البريطاني

وقالت الشرطة في مدينة كانكون المكسيكية  إن أحد الرجلين حاول الفرار بعد أن قفز من دراجة نارية وألقي القبض عليه مختبئا وسط شجيرات بينما واصل الآخر ركوب الدراجة النارية لمحاولة الهروب من الشرطة.

مرتكب الجريمة



وافادت الصحيفة ان رجل الاعمال  " كليف" كان  يقود سيارته عبر مدينة كانكون عندما نصب له رجلان كمينًا في منتجع سياحي شهير.

 

واشارات الصحيفة أن  القتلة النار من النافذة الجانبية  لسيارة رجل الاعمال  وأصابوا في رأسه وقتلوه على الفور.

سيارة المجني عليه

فيما لم تصب ابنته البالغة من العمر 14 عامًا ، لكنها نقلت إلى المستشفى وعولجت من الصدمة والإصابات الطفيفة.

بينما ألقت الشرطة القبض على القاتلين فيما بعد أثناء فرارهما على دراجة نارية.

 

عاش رجل الاعمال البريطاني ، وهو في الأصل من ترورو في كورنوال ، في المكسيك لأكثر من عقد من الزمان لكنه لقى مصرعه في عمر يناهز 54 عام.
 

قتل رجل المكسيك الرصاص عصابة

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