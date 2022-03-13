عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية تزف بُشرى: أسعار مخفضة جديدة للدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن اجتماع مساء اليوم، الأحد، بين وزارات التموين، والتجارة والصناعة، والزراعة، واتحاد منتجي الدواجن، للتوافق على أسعار مخفضة جديدة للدواجن والبيض.

وأضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الدولة تعمل على أكثر من ملف، وعلى مستوى السلعة الواحدة، وليس فقط على المستوى العام، مؤكداً على دور الدولة في توفير جميع السلع في كافة الأماكن، والمدن، والقرى.

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، "اللي يهمنا كدولة إن المواطن ميخشش أصغر بقال في أصغر قرية وميلاقيش السلعة".

الغرف التجارية الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وزارة التموين اسعار البيض اسعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

الحكومة: توزيع 300 ألف شنطة رمضان على المستحقين من الشرائح الأكثر احتياجا

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

مأساة.. أوكراني يكتشف مقتل أسرته بسبب القصف الروسي أثناء تصفحه لتويتر

وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

موضوعات متعلقة

وزارة الهجرة في 2021.. قصة نجاح على مدار 356 يوما

علاء عبد المجيد رئيسا لغرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات

منتدى اقتصادي مصري جزائري في الثلث الأول من العام المقبل

شريف الجبلي رئيسا لغرفة الصناعات الكيماوية

عبدالسلام رئيسا لغرفة الملابس الجاهزة وقاسم ممثلا عنها بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

«فلتريشن» مشروع جهاز ينقي الهواء في الغرفة من الفيروسات .. تفاصيل

بنك التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية بالباحة يوقعان اتفاقية تعاون

دعاء البركة وزيادة المال.. صلاة الفجر والاستغفار و7 أسباب أخرى

ترشيحاتنا

بيمثلوا على الناس..مرتضى منصور:اللي طالعين في برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

نقيب الزراعيين: نتوقع ارتفاع أسعار الذرة ونستورد 8 ملايين طن

بشرى للمواطنين .. أسعار السلع تنخفض خلال يومين.. فيديو

قتل رجل أعمال بريطاني بالرصاص أمام ابنته بالمكسيك | صور

استحداث 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا بالمدارس الفنية بالتعاون مع ممثلي سوق العمل

الجزائر تعلن حظر تصدير مواد غذائية بينها السكر والزيت ومشتقات القمح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا في لندن.. صور

رفضت الباروكة.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة أنيسة حسونة

تغييرات بالجملة.. لماذا حُرمت دنيا سمير غانم من استكمال هدية في الكبير6؟

لسبب صادم.. عريس يترك عروسه في ليلة الزفاف

فيديو

كرمتها السيدة انتصار السيسي.. تعرف على رحلة مرض أنيسة حسونة.. فيديو

كيف أصبح شكله الآن..فنان وسيم اعتزل في بداية مشواره ليكون طبيبا مرموقا

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

القلب كلمة السر .. كل ما تريد معرفته عن الموت المفاجئ “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ