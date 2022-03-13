الغرف التجارية تزف بُشرى: أسعار مخفضة جديدة للدواجن والبيض

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن اجتماع مساء اليوم، الأحد، بين وزارات التموين، والتجارة والصناعة، والزراعة، واتحاد منتجي الدواجن، للتوافق على أسعار مخفضة جديدة للدواجن والبيض.

وأضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الدولة تعمل على أكثر من ملف، وعلى مستوى السلعة الواحدة، وليس فقط على المستوى العام، مؤكداً على دور الدولة في توفير جميع السلع في كافة الأماكن، والمدن، والقرى.

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، "اللي يهمنا كدولة إن المواطن ميخشش أصغر بقال في أصغر قرية وميلاقيش السلعة".