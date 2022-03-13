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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من الحرب النووية.. ارتفاع هائل في بناء المخابئ بـ أوروبا

صدى البلد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها إن أوروبا تشهد ارتفاعا حادا فى الطلب على حبوب اليود وبناء المخابئ تحت الأرض، وذلك خوفاً من سيناريو اندلاع الحرب النووية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وتلميح موسكو لاستخدام السلاح النووي.

وذكرت "نيويورك تايمز" أنه منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تحول الخوف في أوروبا من الموت بسبب كورونا، إلى الإبادة بسبب الحرب النووية، وبات الطلب هائلاً على المخابئ وإرشادات النجاة من الانفجارات النووية وحبوب اليود في بلدان القارة.

وتحدثت الصحيفة عن جهود بناء مخابىء فى شمال إيطاليا، ونقلت عن أحد العاملين فى هذا الشأن قوله إن هناك هيستريا فى بناء المخابئ مدفوعة بالخوف من وصول الرؤوس الحربية النووية الروسية إلى أوروبا.

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وكانت أورووبا قد أمضت العامين الماضيين فى حالة تأهب قصوى فى مواجهة وباء كورونا، ولكنما للآن تحول قلقها ورغبتها فى الدفاع عن فسها من ارتداء الكمامات وتناول اللقاحات وإغلاقات كورونا إلى بناء المخائى والحصول على حبوب اليود التى تحمى من التاثر بالإشعاع النووى.

وتقول نيويورك تايمز إنه من إيطاليا إلى السويد ومن بلجيكا إلى بريطانيا، فإن شبح الحرب النووية التى بدت من بقايا الماضى، يتغلغل فى جيل جديد من الوعى الأوروبى، ويدفع إلى إلقاء نظرة جديدة على البنية التحتية الدفاعية وإرشادات النجاة والملاجئ خوفا من الحرب، التى كانت منذ وقت ليس ببعيد من اختصاص المهووسين بالنجاة ممن يرتدون زيا مموها ومسلحون بأسلحة هجومية، أو المليارديرات المصابين بجنون العظمة.

وكان الاتحاد الأوروبى قد قال فى بيان له يوم الأربعاء الماضي إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء مخاطر السلامة والأمن والحمايات من المخاطر النووية، والتى سببها الغزو الروسى لأوكرانيا.

الحرب النووية المخابئ اوروبا روسيا أوكرانيا

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