إيه اللي بيكسب أكتر التمثيل ولا الغناء.. هيثم سعيد: الكورة

رد الفنان هيثم سعيد، على سؤال “إيه اللي بيكسب أكتر التمثيل ولا الغناء؟”، قائلا : الكورة".



كشف الفنان هيثم سعيد، أسباب غيابه عم الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا ان غيابه يعود لأسباب فلسفية.



وأضاف هيثم سعيد، في حوار مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاحد، أن :"معرفتش استوعب نجاح اغنية هما مالهم بينا يا ليل، وهذه الأغنية تحولت من نجاح إلى عبء".

وتابع الفنان هيثم سعيد، أن اخدت استراحة محارب بعد الثورة استمرت حتى ٢٠١٨، ولعنة الأغنية الناجحة عشتها، وغيابي طول الفترة اللي فاتت لأسباب فلسفية، وشبح (هما مالهم بينا يا ليل) سيطر.



