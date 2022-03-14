أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات الاثنين 14- 3- 2022

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 مارس 2022على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.



وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1011جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 927 جنيها



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 885جنيها.



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 759جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 590 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 506 جنيهات.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 7080 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو1.011 مليون جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1992دولارا.

للأوقية



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية