عائشة بن أحمد تكشف عن بوستر شخصيتها في مسلسل ملف سري

نشرت النجمة عائشة بن أحمد بوستر شخصية مريم في مسلسل ملف سري، والذي تنافس به في دراما رمضان 2022، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع النجم هاني سلامة، لتحكي من خلاله قصة مريم العائدة من أوروبا، لتخوض صراعات عائلية لم تكن في حساباتها.

ويشارك عائشة بن أحمد في بطولة المسلسل النجوم هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، ميرهان حسين وإدوارد، وهو من تأليف محمود حجاج، إنتاج مجموعة فنون مصر، ومن إخراج حسن البلاسي.

وقد انطلق مؤخرًا لعائشة بن أحمد فيلمها الأحدث ريتسا، والذي احتل تريند منصة شاهد vip فور إطلاقه، كما تنتظر إطلاق مسلسلها لون البحر والذي يجمعها بالنجم خالد النبوي على منصة شاهد vip عقب انتهاء الموسم الرمضاني، ذلك بجانب مسلسل وعد الشيطان مع النجم عمرو يوسف والمقرر إطلاقه قريبًا.

كما حققت عائشة بن أحمد نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، حيث قدمت شخصية أمينة التي تبحث عن حريتها، لترى الحياة من منظور مختلف بعد فوات الأوان، وقد حقق المسلسل نجاحًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضه، وتصدر التريند أكثر من مرة.

وقد لمع نجم عائشة بن أحمد سريعًا في الوطن العربي، نجاحها في تونس مهّد لها الطريق لمشاركات عربية كثيرة، تألقت في مسلسل لأجل عيون كاترين، وتبعته بنجاح بطولتها للفيلم التونسي عزيز روحو، قدمت شخصية خديجة في فيلم زيزو، وهو إنتاج فرنسي لبناني تونسي مشترك، حصل على جائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، وشاركت في بطولة الفيلم التونسي الجزائري أوغسطينوس ابن دموعها.