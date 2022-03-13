نادي بيلا يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ لاعبه الغيني موري بانجورا

يخضع اللاعب الغيني، موري بانجورا، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، للعلاج بإحدى مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة، وإجرائه عملية جراحية.

وقال مينا وديع، المسئول الإعلامي بنادي بيلا الرياضي، لـ «صدى البلد»، إن اللاعب موري بانجورا، كانت آخر مشاركة له مع النادي في 22 يناير الماضي في مباراة الفريق مع عثماثون بإستاد طنطا، وانقطع عن التدريبات ولم نستطع التواصل معه.



وتابع، أننا علمنا بالوعكة الصحية المفاجئة للاعب الغيني موري بانجورا، منذ يومين، وأنه يخضع للعلاج بمستشفى المطرية بالقاهرة، عقب إصابته بأورام في الأمعاء وشلل نصفي وسيزوره وفد برئاسة جمال الصيرفي، رئيس النادي غداً.

وفي سياق متصل، قال مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي، إنه يتمنى الشفاء العاجل للمحترف الغيني موري بانجورا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذى تعرض لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف، المجلس، خلال بيان، أنه سوف يذهب غداً وفد من النادي برئاسة جمال الصيرفي، رئيس النادي؛ لزيارة اللاعب بمستشفى المطرية لتقديم كل سبل الدعم للاعب خلال أزمته المفاجئة.

جدير بالذكر أن موري بانجورا، مواليد 1997م، وسبق أن لعب في أندية منية سمنود، وكفر الشيخ، وعمال المنصورة، قبل الانتقال والمشاركة بصفة أساسية في صفوف فريق بيلا المُشارك حالياً في دوري القسم الثالث.