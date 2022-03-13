عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي بيلا يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ لاعبه الغيني موري بانجورا

موري بانجورا
موري بانجورا

يخضع اللاعب الغيني، موري بانجورا، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، للعلاج بإحدى مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة، وإجرائه عملية جراحية.

وزير الرياضة ينعى حارس الأهلى الشاب زياد إيهاب

بمشاركة 400 لاعب ولاعبة.. انطلاق فعاليات بطولة الصعيد للسباحة بالغردقة

وقال مينا وديع، المسئول الإعلامي بنادي بيلا الرياضي، لـ «صدى البلد»، إن اللاعب موري بانجورا، كانت آخر مشاركة له مع النادي في 22 يناير الماضي في مباراة الفريق مع عثماثون بإستاد طنطا، وانقطع عن التدريبات ولم نستطع التواصل معه.


وتابع، أننا علمنا بالوعكة الصحية المفاجئة للاعب الغيني موري بانجورا، منذ يومين، وأنه يخضع للعلاج بمستشفى المطرية بالقاهرة، عقب إصابته بأورام في الأمعاء وشلل نصفي وسيزوره وفد برئاسة جمال الصيرفي، رئيس النادي غداً.

 

وفي سياق متصل، قال مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي، إنه يتمنى الشفاء العاجل للمحترف الغيني موري بانجورا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذى تعرض لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وأضاف، المجلس، خلال بيان، أنه سوف يذهب غداً وفد من النادي برئاسة جمال الصيرفي، رئيس النادي؛ لزيارة اللاعب بمستشفى المطرية لتقديم كل سبل الدعم للاعب خلال أزمته المفاجئة.

 

جدير بالذكر أن موري بانجورا، مواليد 1997م، وسبق أن لعب في أندية منية سمنود، وكفر الشيخ، وعمال المنصورة، قبل الانتقال والمشاركة بصفة أساسية في صفوف فريق بيلا المُشارك حالياً في دوري القسم الثالث.

FB_IMG_1647200467511
FB_IMG_1647200467511
وزير الرياضة كفر الشيخ مستشفيات القاهرة القسم الثالث الفريق الأول لكرة القدم عثماثون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

تفاصيل سقوط حارس مرمي ناشئي الأهلي من شرفة منزله.. والجيران: كان طيبا

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة نقل محملة بـ50 طن فول صويا في كفر الشيخ

نتائج مباريات دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

«تعليم كفر الشيخ» ينظم مهرجاناً لـ"مسرحة" المناهج والتربية الخاصة.. صور

الكشف على 1630 حالة خلال قافلة طبية في كفر الشيخ| صور

جامعة كفر الشيخ تحصد 3 ميداليات ذهب ببطولة الشهيد الرفاعي للجامعات

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق هيئة جودة التعليم.. صور

أمطار متوسطة وتوقف حركة الملاحة البحرية بكفر الشيخ

الانتهاء من توصيل كافة المرافق لمركز الأورام بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

أبو العينين يعزي الدكتور أحمد فتحي سرور في وفاة شقيقه

إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بفيروس كورونا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة .. ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

عبدالسند يمامة يكشف سبب تراجع هاني سري الدين عن الترشح لانتخابات رئاسة الوفد.. صور

هل يجوز الصلاة في السيارة ؟.. احذر أداء الفريضة بهذه الحالة

روسيا تهدد بسداد الديون السيادية الخارجية بالروبل بدلا من الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

تموين القاهرة تضبط سلعا مخزنة في المرج قبل طرحها للبيع بأسعار مرتفعة

ابنة عبد الباسط حمودة تحتفل بحفل خطوبتها

توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا في لندن.. صور

فيديو

بشرى للمواطنين .. أسعار السلع تنخفض خلال يومين.. فيديو

كرمتها السيدة انتصار السيسي.. تعرف على رحلة مرض أنيسة حسونة.. فيديو

كيف أصبح شكله الآن..فنان وسيم اعتزل في بداية مشواره ليكون طبيبا مرموقا

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ