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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلعت عبد القوي: مشروعات الجمعيات تأثرت بشدة بالتعامل بالكهرباء طبقا لقانون تنظيم العمل الأهلي.. فيديو

المجتمع المدني
المجتمع المدني

قال طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن الرئيس السيسي أعلن أن 2022 عام منظمات المجتمع المدني وبناء علي ذلك عقد اجتماعا بجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لوضع آلية تشاركية للعمل.

وأضاف طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه من هذا المنطلق تم توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل توزيع الأدوار، بين الجمعيات والمؤسسات، مؤكدا أن هذا الميثاق أيضا يفيد في تبادل الخبرات.

وأوضح طلعت عبد القوي، أنه سيكون هناك لجنة عليا لتنسيق المواقف وبحث العوائق لافتًا إلى أنه استقبل شكاوى من الجمعيات الأهلي ونتعامل معها وفقًا للميثاق الجديد بعض الشكاوى بالنسبة للكهرباء حيث أن مشروعات الجمعيات تأثرت تأثر شديد بالتعامل بالكهرباء بالمادة 17 في قانون تنظيم العمل الأهلي وينص علي معاملة الاستهلاك المنزلي والمجتمع المدني لا يبيع خدمة وإنما يقدم خدمة مجانية.

وتابع: أن حضانات الأطفال وأجهزة غسيل كلوي، تستهلك كهرباء، فنجد أن بعض الأماكن تدفع ألف جنيه كهرباء مشيرا ألي أن الجمعيات الأهلية تساهم بأكثر من 30% من الخدمات الصحية للمواطنين.

 

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