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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو بالشيوخ: القانون الموحد للتأمين يضمن غطاء لمصروفات المطلقات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب احمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الموحد للتأمين ضد الطلاق والمخاطر الالكترونية يحمي الكثير من الجهات والأشخاص لأول مرة، مشيرا إلى أن مشروع القانون ما زال في مجلس الشيوخ ولا زالت تستكمل مناقشة تفاصيل المشروع.

وأشار النائب احمد سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن المشروع يشمل التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق وهو من أهم بنود قانون التأمين الموحد، كما أنه يضمن التأمين على المصريين بالخارج وهو يحميهم من المخاطر المحتملة.

وتابع: "التأمين ضد مخاطر الطلاق في المشروع هدفه توفير غطاء تأميني لبعض مصروفات السيدات المطلقات، كما أنه لم تكن هناك قواعد الزامية للعاملين فى مجال التأمين فى مصر والقانون المقترح يعالج ذلك"، مؤكدا أن المخاطر الالكترونية تهدد العديد من الشركات بسرقة حساباتهم ومواقعهم والقانون المقترح يؤمن الشركات. 

 

أحمد سمير مجلس الشيوخ القانون الموحد المخاطر الإلكترونية تفاصيل المشروع

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