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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: قرار رحيل اللاعبين نهائي حتى لو قدموا اعتذارات

صدى البلد

 

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن العالم صحى فجأة للي بيحصل في أوكرانيا ولكن أين الحديث عن فلسطين المنهوبة من الكيان الصهيوني.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي:"من الصعب اللعب في بلد كالكيان الصهيوني ولما لعبنا في قطر وأخذنا ضمانات علشان نحافظ على ولادنا، وطارق حامد قال أنه مصاب وكان سليم أنه يلعب".

وواصل "كنت مفكر طارق حامد سافر المغرب ولكن سمعت أنه رفض وأتكلمت معاه وقالي أنه بيجهز علشان ماتش الجونة ولم يلعب أي مباراة".

وتابع "طارق حامد سليم من 3 أسابيع والدكتور قالي أنه طارق قال أنه مش هيلعب ودا شغل عافية وإحنا اللي بندفع الفلوس للاعب لما بنفوز في أفريقيا".

واختتم "القرار نهائي لا عودة فيه ولو كل لاعب جه وأعتذر مش هوافق علي الأسف ونادي الزمالك أكبر من الجميع وله فضل على الكل".

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