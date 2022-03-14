صنعنا تاريخ.. محمد التاجي: موضوع النجم الأوحد عيب وخطير.. فيديو

قال الفنان محمد التاجي، إن نجوم السينما كانوا يتأففون من الدراما ولكنهم صنعوا تاريخ.

وأضاف "التاجي"، خلال لقائه عبر فضائية "الحدث اليوم": "الدراما التلفزيونية دراما استهلاكية"، موضحا: "في الثمانينيات والتسعينيات عملنا ذاكرة للدراما".

وأشار: "الراحل وحيد حامد جلس بجواري في عزاء وقال لي إحنا عملنا تاريخ للدراما، قولت له أنت لسه مأخذتش بالك إننا في الثمانيات والتسعينيات عملنا تاريخ للدراما عندما كان نجوم السينما يتأففوا منها".



وأوضح: "قضية أجور الفنانيين اختلفت في الفترة الحالية"، متابعا: "نور الشريف كان يأخذ 10 أضعافي لكن كل فنان كان يعرف حدوده، وكان هناك لوائح للأجور والجميع كان مرتاح "، مشيرا: "موضوع النجم الأوحد عيب وخطير".