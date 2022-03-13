هشام توفيق: ماركة نيت بقطاع الغزل والنسيج ستغزوا العالم بمنتج مصري

كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، عن أنه يتم العمل على ماركة جديدة يطلق عليها “ نيت” ، في قطاع الغزل والنسيج.

وأضاف هشام توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن نعمل بها لغزو الأسواق العالمية والعربية وتنطلق بداية الصيف المقبل.



وتابع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، انه نهدف لسيادة العالم بهذه الماركة الجديد فينا يخص القطن المصري عالي الجودة.

فيما قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن التطوير الذي تقوم به الوزارة يتم في ٦٥ مصنع في كافة محافظات الجمهورية، مضيفا أن اكبر مصنع الموجود في المحلة ويشهد تطور كبير.

وأضاف هشام توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن تم الاستعانة بمديرين جدد، ونقدم لهم رواتب افضل بعد إعادة الهيكلة، متابعا أن يتم عمل ert في شركات ومنها شركة المحلة.

وتابع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن هناك عمالة زائدة في المصانع ونعمل اليوم على تكوين إدارة ناجحة، لافتا إلى أن ننتظر وصول المكن الجديد ليتم العمل بشكل عال، وتم رفع كفاءة المكن القديم.