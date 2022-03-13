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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ضمان تأهل بيراميدز لدور الثمانية.. إيهاب جلال: الهدف حاليا الصدارة

صدى البلد

قال الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن التعادل مع الصفاقسي في ملعبه بمدينة رادس مهم للغاية خاصة وأن النقطة منحت الفريق بطاقة التأهل المبكر للدور ربع النهائي من البطولة الكونفدرالية، مشيرا إلى أن التأهل كان مهما كونه وضع الفريق في موقف طيب وحاليا من المهم التركيز على الفوز في اللقاءات المقبلة من أجل حسم الصدارة ولكن براحة كبيرة وبدون قلق.

 

أضاف المدير الفني بأن فريق الصفاقسي قوي ولعب مبارتين في غاية القوة سواء في القاهرة أو في رادس ولكن في النهاية نجح لاعبو بيراميدز في حسم بطاقة التأهل بحصد ١٠ نقاط وضمان العبور للدور المقبل وبات الهدف حاليا هو اللعب على الصدارة.

 

أوضح أن الفريق وتأهله لربع النهائي لا يعني أنه سيفرط في نقاط باقي مباراتين بدور المجموعات أو يلعب بأقل حماس ولكن سيواصل اللعب بكل قوة وتركيز من أجل حصد الست نقاط المتبقية بهدف التأهل في الصدارة، موضحا أنه يوجه التحية للاعبين على الروح العالية واللعب بكل قوة حتى تحقق الهدف وهو بطاقة التأهل.

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