عضو مؤسسة بهية: نعمل على توحيد الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجا

قالت ليلى سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، إن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وشرفني كون مؤسسة بهية من ميثاق التحالف الوطني الذي يجمع 24 مؤسسة مجتمع مدني بدون تنافس لمساعدة المواطنين.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، إن العالم يمر بظروف صعبة ومصر جزء من العالم ولا نريد أن يتأثر المواطن المصري بدرجة كبيرة لكي يعيش حياة كريمة .



وأوضحت ليلى سالم، أن ميثاق التحالف الوطني به نقاط أهمها توحيد جهود العمل المدني للفئات الأكثر احتياجا من خلال إنشاء قاعدة بيانات موجده وتبادل الخبرات للوصول لأكثر عدد من المواطنين بكافة المحافظات .